El Centro Niemeyer convierte su plaza en autocine por primera vez en su historia

La nueva normalidad trae novedades a la agenda cultural avilesina. Durante seis días, la plaza del Centro Niemeyer se convertirá en un autocine por primera vez en su historia. La fachada del auditorio será la pantalla de proyección y se habilitará el recinto para dar espacio a los coches. En total, los ocupantes de unos 70 vehículos podrán disfrutar de una serie de películas clásicas y contemporáneas de diversos géneros, con la intención de llegar a un público diverso.

Las proyecciones se sucederán durante seis días, de jueves a sábado, entre los días 23, 24, 25, 30, 31 de julio y 1 de agosto. El jueves 23 se proyectará "Cinema Paradiso", ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa de 1989. El viernes 24 de julio "Especiales", ganadora del Premio del Público del Festival de San Sebastián 2019; y el sábado 25 "Gentlemen", protazonizada por Matthew McConaughey. La siguiente semana se proyectará "La famosa invasión de los osos en Sicilia", la comedia de Luis García Berlanga ambientada en la guerra civil española, "Todos queremos algo" y "And then we danced", Premio del Público en el Festival de Sevilla 2019; respectivamente jueves, viernes y sábado.

En esas fechas, todos los días a las 23.00, la plaza del Centro Niemeyer albergará sesiones del séptimo arte. La hora de la proyección es a las 23.00 horas todos los días, aunque los coches podrán acceder al recinto a partir de las 20.00 horas.

La señal de audio de los largometrajes se recibirá en los vehículos a través de una emisora FM instalada en la plaza. Para la proyección, han saneado, restaurado y pintado recientemte la fachada del auditorio, para que la imagen se aprecie con la mayor calidad posible.

Los espectadores podrán salir de sus vehículos para adquirir productos en la cafetería del Centro Niemeyer o utilizar los aseos, siempre con mascarilla y respetando las medidas de distanciamiento de seguridad.

Las entradas tienen un precio de 5 euros por persona, 3 euros entrada reducida, y se pueden adquirir de forma anticipada a partir del 16 de julio, físicamente en las taquillas del Centro Niemeyer, Citpa Oviedo y la Laboral de Gijón, o mediante la página web del centro: www.centroniemeyer.es. Como máximo, podrán adquirirse hasta las 20.30 del día de la proyección en taquilla, 22.30 horas en el caso de la venta telemática.

Gracias al Niemeyer, en Avilés, este verano, se puede disfrutar del séptimo arte en coche, al menos durante seis días.