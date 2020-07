Un intoxicado por mercurio, en huelga de hambre: "Se está incumpliendo lo firmado"

David Peláez inició el pasado jueves una huelga de hambre a la puerta de Asturiana de Zinc. Es uno de los intoxicados por mercurio en 2012 y extrabajador de la empresa Imsa y ha decidido iniciar su protesta en solitario. "Solo pido una valoración médica, de todo lo que firmé no se cumplió nada", señala el huelguista, que carga contra los "constantes incumplimientos" de Azsa en el proceso. "No me llegaron a hacer la valoración de mi estado de salud", insiste Peláez que, como el resto de los intoxicados, espera a ser examinado por un especialista en metales pesados. "No pararé hasta conseguir la incapacidad", que afirma estar "cansado de volver a tener que estar otra vez en las mismas que hace años (en alusión a la huelga de hambre que protagonizaron en 201 varios de los intoxicados con mercurio en las instalaciones de Azsa)".

La portavoz del colectivo de afectados por mercurio, Dori Acevedo, manifiesta que el resto de los intoxicados prefiere esperar unos días para obtener una respuesta de Azsa a sus reivindicaciones "Si en unos días no hay un acuerdo con Azsa satisfactorio, puede que el resto de los intoxicados se una a Peláez", asegura Acevedo, que aún confía en que la multinacional "tenga un poco de humanidad y no obligue a esta gente enferma a ponerse otra vez en huelga de hambre".