"Ampliar el centro era prioritario, y ahora más, para garantizar la seguridad"

Natalia Menéndez Rodríguez (Avilés, 1973) es la nueva directora del IES Carreño Miranda de Avilés, el centro público de Secundaria con mayor alumnado de la tercera ciudad asturiana. Sustituye en el cargo a Isabel Amanda Álvarez, profesora de Matemáticas que se ha jubilado este último año educativo. Natalia Menéndez es además escritora y tiene pendiente la publicación de su sexto libro de poesía, que se titulará "Calibán" y que lo dejó aparcado estos meses por culpa de la pandemia. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su recién estrenado despacho de dirección del Carreño Miranda. "No me imaginaba hace años acabar siendo directora pero al final acabas implicada en cosas y entras a formar parte de equipos directivos...".

- Pasa de jefa de estudios a directora del IES Carreño Miranda, el nuevo cargo supondrá más responsabilidad. ¿No es así?

-Evidentemente, el cargo de la dirección es el peso y la responsabilidad de todo lo que ocurre en el centro.

- Y además, todo en un centro educativo que cuenta con ochocientos alumnos

-Tenemos casi 900, depende del curso, y casi llegamos a ser noventa profesores, es un claustro muy grande.

- Al haber formado parte de la junta directiva, entiendo que le resultará más sencillo ostentar el cargo de directora en comparación con que fuera una docente al uso.

-Llevo en el equipo directivo cinco años. Ahora renovamos parte del equipo porque hubo dos jubilaciones y se incorporan otras dos personas nuevas. Seguimos varios del equipo anterior, hay una parte de continuidad pero también hay otra de novedad.

- ¿Cuál es su primer propósito como nueva directora del Carreño Miranda para el próximo curso?

-Lo primero será organizar el curso con las circunstancias tan particulares que estamos viviendo. De alguna manera tenemos que cerrar el curso anterior, cerrar el tercer trimestre que fue no presencial y tenemos la evaluación extraordinaria de septiembre. También debemos analizar cómo podemos organizamos el curso siguiente, que es un reto. No tenemos muy claro qué va a pasar. En este momento vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacer un curso presencial. Tenemos que reforzar la parte digital, ya hemos vivido la experiencia de un día para otro al estar encerrados en casa y hemos visto las carencias que tenemos en ese sentido. Hay que enfocar todo a la formación por si se volviese a repetir. La idea de consejería es hacer un curso presencial, ahí tenemos el principal reto. Pero no sé si contamos con los espacios necesarios y con el personal necesario para poder organizar un curso con garantías de seguridad tanto para el personal como para el alumnado.

- Se había hablado de clases más reducidas en el número de alumnos

-Para poder hacer eso, necesitamos una instrucción clara que no tenemos todavía. En nuestro centro llevamos solicitando una ampliación desde hace tiempo porque no estamos sobrados de espacio. Es lo más complicado, no saber como lo vamos a hacer con el espacio que necesitamos.

- ¿Duerme bien por las noches con esta situación?

-No, es complicado porque los días siguen pasando y estamos igual. Cuando terminó el curso, daba la sensación que quedaba mucho todavía, pero ahora estamos a mediados de julio y el curso empieza el 1 de septiembre y estamos aquí otra vez. Nos está pasando el tiempo rápido.

- ¿Tendrá vacaciones en el mes de agosto?

-Serán vacaciones entre comillas porque seguiremos. No creo que podamos cerrarlo todo ahora y claro, en agosto tendremos que hacer cosas. La cabeza no se cierra. Organizar un curso en una situación normal lleva tiempo. Si tenemos que contar ratios y otros detalles, mucho más.

- Hábleme de los alumnos. ¿Qué tal les fue con la EBAU?

-Los resultados fueron bastante buenos. Las condiciones cambiaron con exámenes más abiertos, lo que no sé si eso les va a garantizar entrar en los estudios que quieren.

- ¿Prevé incorporar cambios en la organización y gestión del centro como nueva directora?

-Tenemos ideas pero con la situación que vivimos lo más importante es arrancar el curso. Lo que más me interesa es la parte internacional, un proyecto "Erasmus" de formación del profesorado, que por esta situación quedó aparcado. Todos los proyectos que teníamos en mente han pasado a un plano secundario. Era un plan de innovación metodológica que incluía viajes a otros países europeos, pero ahora es imposible. No sé para cuando lo podremos recuperar. Era uno de los propósitos que queríamos desarrollar, pero...

- La educación vive ahora con una gran incertidumbre

-Cuando todo esto se normalizace se retomarán las ideas. Otra cuestión será intentar la ampliación del centro. Además no tenemos un patio cubierto, lo que nos dificulta las clases de educación física y los recreos. Esas cuestiones las consideramos prioritarias, sobre todo, teniendo en cuenta los días que llueve, que son muchos.. Es un proceso que se necesita desde hace años y ahora más todavía por culpa de la pandemia y la necesidad de ampliar los espacios para las clases.