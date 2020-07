Luto y candilejas

El 16 de octubre de 1945 Avilés estaba tomada por el silencio y sus edificios tocados con luctuosas colgaduras que mostraban respeto al cortejo fúnebre de Armando Palacio Valdés. A las cinco y media de la tarde siguiente se le tributaba el último homenaje, el aplauso final, en el teatro al que tan ilustre novelista le había cedido nombre. A cambio, el escritor, muerto en Madrid el 29 de enero de 1938, cumplió su promesa: "así como en vida os he dado mi corazón, así en muerte os confiaré mis cenizas".

No fue empresa fácil. La voluntad del novelista tardó siete años en hacerse realidad. Por el camino, otro homenaje en el teatro, el 7 de octubre de 1940, en lo que la universidad de Oviedo llamó "sesión necrológica". Destacó en todos los actos la figura de José Francés, ilustre avilesino de adopción y Secretario Perpetuo de la Real Academia de Bellas Artes, comisionado por el ayuntamiento para dirigir el traslado de los restos a La Carriona. Desde entonces reposan abrigados por el mausoleo que diseñó el escultor Jacinto Higuera, otra elección de Francés.

El luto era el color de aquellos años tristes, de escasez y privaciones, en los que faltaba pan y sobraba venganza, pues hasta 1948 no se dio por finalizado oficialmente el estado de guerra. No había color, pero también escaseaban el café, la cerveza, el papel, el azúcar, el hielo o el tabaco. Los productos básicos estaban racionados para repartir miseria. Lo único abundante eran las restricciones. Por ejemplo los cortes de suministro eléctrico, siempre puntuales a las ocho de la tarde, lo que obligó a alumbrar con velas en más de una función del Palacio Valdés. Desde diciembre de 1940 y por orden de Presidencia del Gobierno, los espectáculos públicos no podían prolongar sus funciones más allá de la medianoche. Había un país que "levantar" y, trasnochando, era imposible.

La vida teatral no se había parado. Ya hemos visto que ni siquiera la vida social lo había hecho. Su misma lógica era compartida por las funciones de agrupaciones locales que siguieron asomándose a su palco escénico. Desde luego, la actividad cultural no era la misma que antes de la guerra. Desde el treinta de abril de 1942 el teatro les pertenecía a Gabino Menéndez Azcárraga y Dolores Albuerne Valdés. Avilés había salido de los circuitos principales y ese hueco, en el teatro, además de los bailes y eventos sociales diversos, era ocupado por los aficionados. A los ya conocidos en estas páginas, pueden sumar otros estrenos como "La Reina Marabel", cuento de Eduardo F. Guerra llevado a la escena en 1938 o "La sugestión de Celedonio", de Eloy F. Caravera, estrenada en 1945.

La programación musical siguió luchando contra los achaques de aquellos tiempos. Cuando, en enero de 1941, el maestro Amalio López se puso al frente de la Orquesta Sinfónica Provincial en una extraña matiné dominical, el Palacio Valdés recuperaba la música culta de calidad que había perdido desde las temporadas de la Sociedad Filarmónica, desaparecida en 1930. Los buenos aficionados tenían que viajar ocho años atrás para recordar el último concierto destacado, cuando La Argentinita, con la Orquesta Bética del maestro Halffter y escoltada por La Malena y La Macarrona, bordó su versión del "Amor Brujo" de Falla.

La función de Amalio López era un reencontrarse con la afición que daba identidad a la mejor sociedad de Avilés. La "Sinfonía incompleta" de Shubert, la obertura "Oberón" de Weber, el estreno en Avilés del "Paisaje asturiano" de Manuel del Fresno y el cierre con el "Aleluya" de César Franck hicieron el resto. En la última pieza se notó el difícil empaste de orquesta y coros de Educación y Descanso, cuyo aliento se dibujaba en el contraluz del gélido escenario. El frío siempre sacaba abono. Pese a la baja estatura del termómetro, gran éxito y fin de fiesta con la interpretación del himno nacional y el "Cara al sol" por la orquesta y coros, que "los concurrentes, puestos en pie y tendidos los brazos, siguieron in mente con gran emoción".

La música culta había vuelto y, durante los cuarenta, hubo funciones destacadas como, por ejemplo, la de Regino Sáiz de la Maza interpretando el concierto de Aranjuez con la Orquesta Provincial de Cámara en 1945, o el recital de canto de Marimí del Pozo, acompañada por la Orquesta Provincial de Cámara cuatro años después. Y quedó para los anales de los chismes de foyer la temporada de 1942, en la que la Compañía de Ópera Italiana de Pepita Rollán pasó las navidades en Avilés. Toda la semana de fiestas, descansando solo en Nochebuena. Se trataba de un acontecimiento relevante pues la Rollán, con Matilde Vázquez y Pepita Embil, formaba parte del trío de sopranos que dominaron la escena española de posguerra. Su compañía, provista de ópera ligera y zarzuela de repertorio, se presentó en Avilés con gran éxito de crítica y un público que llenó las localidades caras aunque dejara calvas más arriba de las plateas.

Con una orquesta dirigida por el maestro Palos puso en escena "La Traviata", "Lucia de Lammermoor", "Madame Butterfly" y "Marina". En su compañía figuraban cantantes conocidos como Isabel del Río, Elvira García, el barítono Ángel Anglada, el tenor Baltasar Lara (muy aplaudido pese a su bronquitis) y, sobre todo, Jerónimo Meseguer. Este tenor albaceteño se había hecho famoso durante la guerra civil. Dentro del Madrid sitiado llegó a cantar "Marina" en el Price, funciones de tarde y noche, durante cuarenta y cinco días. Esas noventa representaciones consecutivas le dieron el título popular de "tenor de la Resistencia". Un título que defendió con enorme éxito en Avilés en la misma obra. Tan satisfecho quedó del aplauso avilesino que se fue diciendo que el Palacio Valdés era el teatro más bonito de España; "se lo digo yo que he actuado en todos ellos".

Hubo grupos menores, como la Compañía Lírica Juvenil, que trajo género chico en marzo de 1943, con voces adolescentes como las de los hermanos Blanquita y Miguel Ángel Patiño. Pero, pese a los destellos de pan de oro, los tiempos imponían su ley. También en esto de la música. El año era muy largo y, otra vez, los grupos de aficionados, todos de personas "muy conocidas", copaban las tablas las muchas jornadas en que había que rellenar aquellas flacas programaciones.

Las masas corales históricas, desde la Coral Avilesina y la Musical Obrera, pasando por el Coro Avilesino y el Orfeón de Avilés, fueron sustituidas por Los Coros de Educación y Descanso. Una organización del entramado sindical franquista, surgida en 1938 con el propósito de fomentar la formación espiritual, cultural y física y la elevación de la vida de los sindicatos, además de proporcionarles entretenimiento y descanso educativo. Con mucha educación y sin descanso, controlaron la vida coral de la villa, entre otras cosas, absorbiendo al Orfeón de Avilés. El resultado fue un coro de sesenta voces mixtas que ya en 1940 daba su primer concierto en el teatro a beneficio de uno de sus miembros, Marcelino Fernández Muñoz.

A partir de entonces muchas fueron las ocasiones en que se asomaron a la corbata del Palacio Valdés. En 1945 cooperaron en el festival a beneficio de las familias de las víctimas del pesquero "Jesús de Galiana". Subidos a su éxito local, en 1947 y 1949, se atrevieron con empresas mayores, representando las zarzuelas "La Dolorosa" y "La del manojo de Rosas". Ese mismo éxito les impulsó a montar "Katiuska" a beneficio del Real Avilés, ya en mayo de 1951.

Pero un teatro no lo era si no había eso, teatro. La producción teatral en España, atrincherada durante la guerra, al llegar la paz volvió a remontar, siempre con la brida de la ideología única y la censura estricta. Las giras de las compañías profesionales volvieron a estabilizarse.

La estructura básica de aquellas compañías que pisaron el Palacio Valdés se organizaba, como oficializó en 1949 el Reglamento Nacional del Trabajo, a partir de un empresario, normalmente el primer actor, acompañado por la primera actriz, siendo muy habitual que fueran pareja no solo artística. Ellos eran los encargados de negociar con el empresario del teatro, que llamaban "de paredes", porque ellos llevaban el resto. Un elenco mínimo de ocho actrices y nueve actores: Primer actor y director, Primera actriz, Actor de carácter, Segunda Actriz, Actor cómico, Actriz cómica, Dama de Carácter, Primer Galán, Galán joven, Galán cómico, Característico o genérico, Característica o genérica y Racionistas. Y además de un director de escena, oficio hasta entonces poco frecuente y que, en esos años, empezaba a cuajar.

Viajeros a ninguna parte en busca de un teatro en el que dar una representación capaz de asaltar la taquilla para que el público, olvidándose del frío, echara a la candileja lo poco que había dejado el luto de los tiempos.

Grupos menores como aquella compañía que llegó costeando por los teatros del norte, en noviembre de 1941, haciendo cabotaje escénico desde San Sebastián para poner zarzuelas como "La del soto del parral" o "Los Gavilanes". Al frente de la empresa un chusquero de la escena, un superviviente profesional; su primer actor Antonio Ripoll.