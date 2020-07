El PP lamenta que el gobierno no logre contratar a un coordinador de cultura

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en Avilés, lamenta que el Ayuntamiento de Avilés "no haya logrado contratar a un coordinador de cultura aún". Y es que el año pasado, aseguró la concejala, "el gobierno presentó una organización municipal en la que no se liberaban tantos ediles como en el mandato anterior, pero, a cambio, se contratarían dos coordinadores de área: de cultura y servicios sociales. Sólo se contrató a la de servicios sociales. El puesto de coordinador de cultura sigue vacante. Nos dijo la Alcaldesa que el puesto tiene unas características tan especiales que sólo puede ocupar una persona que ellos conocen, pero que no puede hacerlo por razones personales. Estamos extrañados", señaló Llamazares. "Entonces, no cubren el puesto, pero sí mantienen un asesoramiento cultural que ha permitido que en Avilés se hayan promovido espectáculos en los que la persona que iba a ser coordinadora de cultura de Avilés tenía intereses personales. Consideramos que esto es una negligencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, porque los promotores que trabajaron para Avilés en los últimos años ya no lo hacen", se lamentó. "También nos parece digno de reprobación la fiesta que organizó el área de Festejos, que también es de Alonso: se la llevó del centro a un lugar que no benefició a nadie".