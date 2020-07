Daorje abona la extra y los trabajadores levantan la protesta que llegó a Arcelor

"Las pagas extra están abonadas", ha asegurado hoy Miguel Zorita, el presidente de Daorje, cuyos trabajadores adscritos al contrato de Arcelor decidieron a las seis de la mañana iniciar "una huelga de brazos caídos" indefinida para reivindicar "sus derechos laborales"."Siempre pagamos. Las extras se abonan el día 20, hoy es día 21. El proceso de pago es el siguiente: situamos dinero en nuestro banco y, desde allí, se manda a las cuentas en las que nuestros trabajadores tienen sus domiciliadas sus nóminas. Todo está mecanizado y funciona automáticamente y las órdenes ya han sido dadas esta mañana. Tienen la piel muy fina", ha lamentado Zorita, que esta mañana participó en Avilés en la jornada "El corazón de la industria asturiana", que organizó el Partido Popular.

La crisis se inició cuando, según el comité de empresa, un representante de la compañía avisó por teléfono de que los trabajadores se quedaban sin la extra de verano. "No controlo lo que ha dicho nadie. Esta mañana he hablado con los sindicatos y les he dicho que el pago se estaba haciendo y esa es la realidad", ha apuntado Zorita. "Se está constituyendo una comisión para negociar un nuevo ERTE, que hace falta, lógicamente. Hemos tenido una caída de la actividad de un 70 por ciento y eso implica que tienes que hacer ajustes", ha añadido. "No estamos en 2019, la actividad se ha contraído y lo que hay que hacer es intentar dar viabilidad a esto", ha apuntado el presidente de la principal auxiliar de Arcelor.

Daorje acordó con sus trabajadores una regulación temporal de empleo en 2019. Este ERTE está vigente, pero, según Zorita, no se puede aplicar. "El motivo de este ERTE es por otras razones, es mucho más pequeño y para una situación completa que no tiene que ver con la presente", se justificó el primer ejecutivo de la compañía del grupo Zima."Negociamos un ERTE en abril, sin coronavirus. Tenía que durar hasta el próximo agosto. Evidentemente, es insuficiente. La situación actual va a durar, no sé, no me quiero mojar. Desde luego esto no va de seis meses: esto va de un año. Hasta que la industria del automóvil se active, que es el principal consumidor de acero".

Daorje cuenta con casi 1.300 empleados adscritos al contrato de mantenimiento de Arcelor. Estos empleados están distribuidos en las dos fábricas que el gigante del acero tiene en Asturias: Veriña (Gijón) y Avilés. La empresa que preside Zorita se dedica, principalmente, a atender el mantenimiento general de ambas factorías. La "huelga de brazos caídos" se había dejado notar a primera hora de la madrugada de hoy. "No sé por qué no se han incorporado al trabajo. Los sindicatos saben desde primera hora de la mañana que están cobrando", ha recalcado Zorita.

La crisis de la paga extra, ha destacado el presidente de Daorje, "no tiene nada que ver con las relaciones de nuestra empresa con Arcelor". Zorita ha explicado que la gran auxiliar "todavía mantiene un equilibrio patrimonial, hay liquidez, están las cosas ponderadas". Sin embargo, el principal ejecutivo de la histórica auxiliar ha añadido: "Para las principales, el primer escollo es la liquidez. Para nosotros, el principal tema es cobrar. Tenemos que acordar con todos los estamentos involucrados un plan de negocios que sea viable y dé sostenibilidad a la empresa: este es el reto. De momento estamos aguantando el tirón, poniendo dinero, evidentemente, porque las operaciones no dan. Esta situación no puede ser infinita", ha resumido el empresario: "No podemos financiar pérdidas".