El autocine del Niemeyer programa un segundo pase de "Cinema Paradiso" tras agotar las entradas en tres días

El autocine del Centro Niemeyer programa un pase más del clásico "Cinema Paradiso" tras agotar las entradas del primero en tres días. Tendrá lugar el domingo 26 de julio a las 23.00 horas. Las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir de manera anticipada en la taquilla y en la web del Centro Niemeyer, Citpa Oviedo y Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón. El día de cada proyección la venta presencial finalizará a las 20.30 y la venta telemática concluirá a las 22.30 horas. Hasta el momento hay marcados siete pases con fechas para el 23 ("Cinema Paradiso"), 24 ("Especiales"), 25 ("Gentlemen"), 26 ("Cinema Paradiso"), 30 ("La famosa invasión de los osos de Sicilia") y 31 de julio ("Todos queremos algo") y el 1 de agosto ("And then we danced").