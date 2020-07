La juventud es el grupo de población que más incumple la obligación del uso de mascarillas

Rafael Rodríguez, comisario jefe de la Policía Local de Avilés, advierte de que los jóvenes avilesinos son el sector de la población que menos cumple las medidas de seguridad implantadas para prevenir la proliferación de casos de covid-19. A pesar de esa excepción, Rodríguez cree que la gran parte de la ciudadanía está respetando la medida del uso de la mascarilla obligatoria. "Hubo un cambio espectacular de un día para otro", señaló Rodríguez. El martes 14 de julio se publico en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la norma reguladora de los espacios en los cuales es obligatorio llevar mascarilla, como cuando no pueda respetarse la distancia de seguridad de 1,5 metros o en los núcleos urbanos, aunque pueda mantenerse la separación entre personas.

A pesar de que una mayoría cumple con la legalidad, afirma el comisario jefe, "los jóvenes son quienes menos utilizan la mascarilla, sobre todo en la zona de copas, donde la policía patrulla para hacer cumplir la ley". Rodríguez, en suma, avisa del peligro de la relajación sanitaria relacionada con el ocio nocturno.

Los jóvenes no son los únicos que incumplen la normativa. Un sector minoritario persiste en no usar correctamente una de las pocas armas efectivas en la guerra contra el coronavirus. Rodríguez, que lo achaca a "falta de información", alude a quienes desconocen cuánto tiempo puede ponerse la misma mascarilla o cómo ponérsela bien. "Algunos llevan la mascarilla por debajo de la nariz, sobre todo las personas mayores, tal vez por despiste; pero es sancionable", incide el comisario jefe de la Policía de Avilés, que también quiso remarcar que las mascarillas FFP2 con válvula no están permitidas según la normativa, y por tanto su uso es sancionable.

Santiago Osorio, inspector de la Policía Local de Avilés, detalló que desde el fin de semana hasta ayer se impusieron más de 200 sanciones por no hacer uso de la mascarilla. "El martes pusimos 37 denuncias; el lunes, 39; y el fin de semana, 183". A pesar de ignorar el número exacto de jóvenes denunciados, Osorio indicó que fue "un alto porcentaje".