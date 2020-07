El plazo para solicitar ayudas del programa "Leader" termina el 10 de agosto

El plazo para solicitar ayudas "Leader" 2020 de la Unión Europea está abierto hasta el próximo 10 de agosto. El programa prevé ayudas productivas y no productivas. En las productivas se incluyen cinco medidas: inversiones en explotaciones agrícolas, industrias agrarias, establecimiento de sistemas agroforestales, puesta en marcha de actividades no agrícolas en zonas rurales e inversiones a la creación y desarrollo de actividades no agrícolas. Las bases están en el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Camín Real de la Mesa al que pertenece Illas.