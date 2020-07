"Avilés oculta multitud de interrogantes sin explicación en el ámbito urbanístico"

Alejandro García (Oviedo, 1974) es el responsable de la campaña arqueológica que se está desarrollando estos días entre las calles de Las Alas y del Muelle, un lugar del que ha emergido un paso de ronda de la antigua muralla de Avilés, un fragmento monumental olvidado de la histórica tapia que servía como protección de la villa de Avilés. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en un descanso de su trabajo de búsqueda del pasado iniciada a instancias del Ayuntamiento hace poco menos de una semana.

"El estudio que hizo Justo Ureña de la muralla es el antecedente original. Ya tiene unas décadas, pero fue muy importante en su momento porque puso orden en un caos".

"Desde que la muralla se abandona y deja de tener función, a principios de la década de los veinte del siglo XIX, en Avilés los propietarios se dedicaron a arrasarla, a hacerla desaparecer, en suma. Justo Ureña lo que hizo fue interesarse en primer lugar por los vestigios que quedaban de la edificación para intentar conseguir una visión de conjunto, entenderla y, después, explicarla".

"Después de Ureña, Alberto del Río, que hizo en su momento una labor de divulgación muy importante. Desde un punto arqueológico cabe señalar el trabajo de Jorge Argüello: su libro 'Abillés'. Los antecedentes son estos. Había habido ya anteriores intervenciones arqueológicas, muy puntuales, que luego desaparecieron. Dependía de la renovación de un solar: ahí es donde se hacía un estudio; a veces sale la muralla, a veces no. Lo malo de estos estudios es que normalmente no se publican. Falta ese estudio integral que agrupe toda la información referida a la muralla".

"Nos han encargado el estudio preliminar de esta zona, el costado oriental de la muralla. Este costado oriental era el que peor se conocía hasta ahora por diferentes circunstancias. La idea del Ayuntamiento es recuperar un área degradada como esta con la construcción de un jardín histórico-arqueológico. Y eso nos parece muy bien".

"Había que revisar toda la información con la que contábamos. Por supuesto, la documentación escrita de época medieval y época moderna, planos. Hay ya planos del siglo XVIII, aunque son más precisos los del XIX. Si alguno de estos planos del siglo XIX lo superpones a la fotografía actual, consigues mucha información porque vas viendo las cornisas de los edificios, los patios interiores. También fotografía histórica, que algo hay. Con estos datos nos plantamos aquí".

"Este jardín posterior al edificio del Principado y el aparcamiento eran los lugares previstos en los que era posible encontrar la muralla. El jardín es de titularidad regional y el patio, de uso municipal. Así que teníamos acceso a los terrenos en donde preveíamos que pudiera haber restos de la muralla".

"Hacer los agujeros aquí responde a los resultados de todo este trabajo preliminar. Aprovechamos el confinamiento para revisar toda la documentación que teníamos, porque no podíamos acceder a archivos. De esta manera podías ir recomponiendo el puzle y es lo que te hace pensar: 'Pues mira, aquí la muralla no podía ir por donde va la calle ahora porque eso es una esquina de un ensanche urbano de los XIX y XX, cuando la muralla estaba arrasada'. Otra posibilidad es que fuera por Las Alas, que también tiene un perfil muy particular que hay que explicar. Avilés oculta a nivel urbanístico muchos interrogantes. Por ejemplo: ¿qué pasa con los muros de la casa que está en frente del Moclín? ¿Y qué sucede con el Moclín mismo? Hay que bajar del nivel de la calle. En Asturias, pocas ciudades como Avilés te dan tanto juego a nivel de elección de historia urbana".

n junio vinimos aquí por primera vez con Julio Redondo, el arquitecto municipal. Nos quedamos mirando para ahí, para ese pequeño patio. Ese día, con Alicia García y Patricia Suárez, discutimos la naturaleza de esa construcción. ¿Haces todo ese paredón para luego disfrutar de dos metros de ancho? Como cerca tampoco tenía mucho sentido. Ahí, hay algo raro. Teníamos información previa y una duda: así que determinamos hacer la cata aquí. Lo chulo descubrir que el muro de esa casa estaba cortada buscando la cara en el siglo XIX, pero anteriormente, la muralla continuaba y, de hecho, continúa aunque sea a nivel de cimentación".