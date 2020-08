SUATEA muestra su descontento ante las nuevas medidas de la Consejería de Educación

El sindicato SUATEA (Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies) se unió a la serie de protestas de organizaciones sindicales precedidas después de que la Consejería de Educación emitiese la circular sobre el inician de curso que, a su juicio, contiene instrucciones imprecisas, ya presentadas y rechazadas por el sindicato. Denuncian que la Mesa Sectorial de Educación no garantiza la calidad de enseñanza, el equilibrio educativo y la salud de la comunidad escolar, y que esta situación viene provocado por hacer oídos sordos ante las propuestas de SUATEA y del resto de organizaciones. Señalan que no han tenido en cuenta sus peticiones antes de adoptar las medidas. Además, han adoptado medidas no se han llegado ni siquiera a negociar, alegan; como la creación de grupos internivel para tener ratios de menos 21 alumnos, o formar grupos en función de la optativa escogida, medidas que, en su opinión, contradicen los principios pedagógicos básicos.

Además del rechazo de SUATEA, las instrucciones de la Consejería fueron rehusadas por la gran mayoría de organizaciones sindicales, anteayer en el Consejo Escolar de Asturias.

SUATEA planteará al resto organizaciones sindicales, representantes de la comunidad escolar y organizaciones sociales, movilizaciones antes del inicio del curso 2020-21. Su objetivo es conseguir la financiación necesaria para afrontar la posible excepcionalidad provocada por la posible enfermedad, para contratar más personal docente que puedan atender a las necesidades de los centros, y que a su vez se traduzca en una disminución de los ratios en todos los niveles escolares. Piden también que los centros tengan los materiales sanitarios, TIC y didácticos apropiado.