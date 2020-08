El Ayuntamiento suspende las fiestas por el "alto riesgo" de contagios

Corvera no tendrá fiestas este año. El Ayuntamiento ha decidido cancelar la celebración al no poder garantizar la seguridad frente al covid-19. Iván Fernández, alcalde de Corvera, anunció ayer la suspensión. "Encargamos informes a los departamentos de Cultura, Prevención de Riesgos Laborales y a la Policía Local, en los que se analizase cada evento de las fiestas utilizando la encuesta de autovaloración del riesgo que se incluye en la resolución del Principado y en todos los casos se superan los 18 puntos y, por tanto, tienen la condición de evento de alto riesgo", Fernández también aclarado que la suspensión de los contratos de las fiestas no supondrán coste alguno para, ya que una cláusula les permitía ejecutar el contrato hasta el 28 de agosto. Aún así, no han querido esperar más, y tras evaluar los informes y conocer la situación, han anunciado la noticia. "No hemos querido agotar ese plazo y esperar hasta finales de mes para tomar una decisión porque, tal como se están desarrollando las cosas, es más que improbable que la situación sanitaria cambie radicalmente en las próximas semanas", señalan desde el Ayuntamiento.

El presupuesto para la organización de las fiestas era de 118.000 euros. Como habían dicho anteriormente, han asegurado que el dinero irá destinado a "incentivar el tejido comercial, a apoyar a las familias más vulnerables del concejo y a equilibrar el presupuesto y hacer frente a posibles urgencias que se presenten en los servicios municipales de aquí hasta final de año".

Iván Fernández también ha querido trasladar un mensaje de esperanza a sus vecinos. Las fiestas de Corvera mueven a mucha gente y, en opinión de Fernández, organizar verbenas o la noche de los Fuegos sin eventos multitudinarios "perderían totalmente su esencia y razón de ser. Con lo que esta ocurriendo en toda España, nos emplazamos para el próximo año para volver a disfrutar y festejar como se merecen nuestras fiestas de Corvera".

Corvera se une así a la lista de concejos que posponen sus fiestas anuales por la crisis del coronavirus. Siguiendo las indicaciones de la resolución del 3 de julio de la Consejería de Salud, han determinado que sus fiestas eran un posible peligro para la salud comunitaria, y han decidido cortar el problema de raíz suspendiendo sus fiestas.