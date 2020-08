El Certamen de Cortos Avilés Acción se celebra del 10 al 13 de agosto con ocho directoras finalistas

El Certamen de Cortometrajes Avilés Acción 2020, que se celebrará al aire libre y de forma gratuita del 10 al 13 de agosto en la plaza Álvarez Acebal de Avilés, contará con un récord de participación de mujeres directoras, con un total de ocho finalistas, que compiten en las cuatro secciones; Asturias, Medioambiente, Oficial I y Oficial II.

Según ha confirmado la organización del festival en nota de prensa, Joana Solnado (Capsule-Extintor), Ana Izarzugaza (Gniele baila), Nagore Eceiza (Después de María), Eva Urbano (Edén), ziREjA (Unpackaging), Ona Jané Millà (Lea), Adriana Thomasa (Fuera de Campo) y Laia Foguet (Ca nostra) son las ocho directoras que han llegado a la final del festival.

Además, la Sección Asturias cuenta por primera vez con dos mujeres finalistas, que compiten por hacerse con el ansiado galardón. En primer lugar está Ana Izarzugaza, directora de Gniele Baila, un relato sobre mujeres, migraciones y pueblos abandonados, sostenidos por la tenaz bailarina Gniele. Este cortometraje fue ganador del Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias en 2018 y seleccionado como el mejor corto asturiano en el Festival Internacional de Cine de Gijón en su pasada edición de 2019.

En segundo lugar está Joana Solnado, directora de Capsule-Extintor, una obra que narra las vicisitudes de Milagros, quien está obligada a instalar un extintor en una capilla, para lo que tiene que pedir una serie de permisos especiales. El cortometraje fue nominado al SHORT to the Point del International Short Film Festival y ganador del premio Best Break Up Film del Couch Film Festival, ambos en 2019.

La documentalista donostiarra Nagore Eceiza, la creativa y creadora de Islas Canarias Zireja, la guionista y directora Laia Foguet, y las cineastas Ona Jané Millà, Eva Urbano, Adriana Thomasa son las otras seis directoras que competirán en el resto de secciones.