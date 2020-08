El alcalde de Gozón mantiene que los aseos cerrarán a la vez que Salvamento

Los bañistas recurren al camping de Bañugues al finalizar la jornada de playa para limpiarse la arena en los baños del establecimiento. "La cifra es incalculable. El domingo pasado vinieron cerca de 400 a usar el baño, además de la gente que está acampada", denuncia Encarna Viejo, propietaria del camping.

Tras las jornadas de calor la playa de Bañugues se ha visto frecuentada por bañistas que al finalizar el día van a consumir al bar del camping de Bañugues con la excusa de utilizar el baño para quitarse la arena antes de ir a sus casas. Los baños públicos situados en la zona aledaña a la playa cierran a la misma hora que el salvamento. "Los campistas se han quejado por las aglomeraciones", señala Viejo, que se encuentra desesperada ante la situación. "Tenemos una persona de mantenimiento, pero he tenido que contratar a una persona de vigilancia", asegura.

La propietaria ha tomado medidas para evitar las imágenes del fin de semana pasado, sobre todo para que los campistas que pagan su cuota por estar en el camping no se vean afectados por aglomeraciones innecesarias en horas en la que la demanda de los servicios del establecimiento es elevada. "Ahora cuando el de seguridad ve que gente entra con bolsas les da el alto. Pero es una medida un poco agresiva porque no sabes si están en el camping o no", lamenta Encarna Viejo.

El personal de limpieza del camping de Bañugues se ha visto afectado por la entrada masiva de visitantes a los baños. "Su jornada termina a las nueve de la noche. El otro día eran las diez y todavía estaba desinfectando los aseos", clama Viejo, subrayando que "la gente tiene muy poca vergüenza".

"Solo puedo dar gracias a los campistas que tenemos, que han entendido la situación a la perfección y solo han manifestado quejas verbales", agradece la propietaria del establecimiento de Bañugues. "Además, los baños públicos de la playa están puestos desde hace poco. Desde luego que en julio no estaban", afirma Viejo.

Por su parte, las altas temperaturas que está registrando el Principado durante las últimas semanas son un reclamo perfecto para que las playas de la comarca se vean colapsadas por cientos de bañistas en busca de rayos de sol.

La alta demanda de espacio en los arenales provoca que las entradas y los aparcamientos se encuentren a rebosar de aforo, provocando grandes aglomeraciones de vehículos en la mayoría de los espacios costeros asturianos.