Urgen la renovación del vallado del río Arlós por Villalegre: "Es un peligro"

La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, se hizo ayer eco del malestar de los vecinos de Llaranes por el estado del cauce del río Arlós a su paso por el barrio avilesino: "Es un peligro. En varios tramos faltan vallas de seguridad que han sido sustituidas por otras de obra que no están ancladas en el suelo. Algunos huecos están simplemente protegidos con precintos de la policía local con el consiguiente riesgo de viandantes o mascotas, cuando no hay huecos directamente sin protección alguna", expuso. No es la primera vez que Vox pide que se adecente esta zona de la senda.