Los agentes denuncian a 11 personas por hacer botellón en la calle durante el fin de semana

El trabajo de los agentes de la Policía Local de Avilés es importante durante estos días, a juzgar por los datos que facilitan periódicamente con el registro de actividad. Este fin de semana, por ejemplo, los policías pusieron un total de 102 denuncias a otras tantas personas por no hacer uso de la mascarilla, obligatoria. Interpusieron once denuncias más por consumir alcohol en la vía pública. Evitar los botellones es competencia de los ayuntamientos, de ahí que el Principado haga expresa referencia a ellos en el texto del 25 de julio que prohíbe beber en la calle: "Las administraciones locales correspondientes deberán adoptar las medidas oportunas para impedir las concentraciones de personas con esta finalidad". En este caso, los agentes municipales han reforzado los servicios de noche durante los fines de semana. Las zonas de botellón por excelencia en Avilés suelen estar en Sabugo y en las inmediaciones del Carbayedo, incluidos los parque de La Magdalena y de Cabruñana. La Policía Local de la ciudad también puso este fin de semana una denuncia a un establecimiento hostelero por no respetar el horario de cierre (dos de la madrugada, con la prohibición de servir en barra a partir de la medianoche), cinco por faltar el respecto a agentes de la autoridad, tres denuncias más por ensuciar la vía pública, dos por causar molestias en la vía pública y dos por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.

Otros dos conductores fueron denunciados a su vez, en vía administrativa, por conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la tasa reglamentaria, siempre según los datos facilitados por los agentes.