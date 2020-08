Arrecian las quejas en la estación de buses: "Las colas son inmensas"

Arrecian las quejas por el sistema de expedición de billetes en la estación de autobuses. Los usuarios aseguran que "las colas" que se generan en las dos máquinas expendedoras "son interminables" y "no hay hidrogel" pese a que son táctiles. "Para sacar los billetes hay que introducir un montón de datos, hay que poner hasta la fecha de nacimiento. ¿Por qué tengo que meter mis datos personales en una máquina?", planteó una usuaria, Montserrat Arias.

Las colas que se generan se vuelven interminables, añadió, cuando una persona mayor se dispone a sacar un ticket. "Da igual la hora a la que vayas, hay colas y colas en la acera. Ahora es pleno verano, ¿y en invierno?", añadió la misma usuraria, que dijo haber perdido ya en varias ocasiones el autobús por el tiempo perdido en las largas esperas.

Las quejas por la supresión del personal de venta de billetes vienen de lejos y han llegado hasta el pleno municipal. Cambia Avilés (CA) presentó en el celebrado en julio una moción para la reapertura urgente de las taquillas. "Los viajeros se encuentren totalmente abandonados al no haber personal en las taquillas ni responsables que puedan ofrecer información. No es admisible que se use la pandemia como excusa", dijo la concejala Sara Retuerto.