USIPA demanda tres puestos para el área de Festejos: "Está abandonada"

La Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (USIPA) ve necesaria la contratación de un auxiliar administrativo, un oficial de oficios varios y un operario para el área de Festejos. "Esa oficina está abandonada. Siempre hubo un auxiliar administrativo y un operario de festejos. Se jubilaron y no se cubrieron las plazas", apuntó Manuel Gómez Mendoza. Lo que no se necesita, a su modo de ver, es contratar a un asesor. "Asumimos en su totalidad lo denunciado por el PP. Le damos las gracias a la concejala de Festejos porque esa contratación se va a sumar a los cargos por prevaricación administrativa continuada", apuntó el sindicalista. Mendoza sostiene que el contrato de Aníbal Siñeriz "es nulo aunque sea un cargo de confianza porque las funciones que realizará no son de asesoramiento especial, sino que colabora en el día a día de la oficina". USIPA sopesa interponer una querella por esta contratación.