"Enlaze" se queja de que el gobierno local no repare la carretera de la playa de Xagó

La asociación de vecinos "Enlaze" de Laviana se queja de que el gobierno local de Gozón no tome medidas para reparar el camino de acceso a Xagó y acometa otras mejoras que necesita la playa. "Desde la asociación hemos metido por el registro municipal un escrito el pasado 15 de junio puesto que comenzaba la temporada de verano y no se había hecho nada por acondicionar los accesos y las instalaciones que hay en la playa de Xagó y todo sigue igual, no se hizo nada", sostienen los vecinos.

La entidad vecinal reclamó el rebacheo del camino de acceso al arenal desde el aparcamiento hasta la caseta de socorrismo, el acondicionamiento de la zona del aparcamiento reservada para minusválidos y reponer el mobiliario urbano, entre otras necesidades. Además, los vecinos reclaman al gobierno local que inste a la Consejería de Infraestructuras a que acometa de urgencia la mejora de las cunetas de la carretera de acceso a la playa de Xagó.

Los vecinos de "Enlaze" se quejan igualmente de que muchos bañistas "dejan la basura en cualquier parte aunque tengan contenedores cerca".