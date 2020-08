El vídeo "No hagas el payaso" registra 19.000 visualizaciones

El vídeo del Ayuntamiento y Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) para alentar que no se celebre el carnaval luanquín esta noche en Luanco ha sido visto en 19.000 ocasiones solo en la red social Facebook y 217 en Twitter a última hora de la tarde de ayer. El vídeo que también tiene como objetivo impedir que no haya botellones de otros años ni fiestas en locales va acompañado de una campaña en la que la asociación de hostelería y el Ayuntamiento han solicitado a los locales su colaboración para cerrar sus negocios a las dos de la madrugada y no disfrazarse para no animar a la fiesta, todo bajo el lema ""¡No hagas el payaso! El covid-19 no tiene gracia". La acción busca evitar más contagios de coronavirus ya que es una noche en la que los negocios hosteleros hacen su particular agosto.