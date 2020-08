"Maldita Nerea", esta noche, en La Exposición, y "Peralta", en Factoría Sound

El grupo murciano Maldita Nerea será el gran protagonista dentro de los eventos previstos para mañana lunes 17 dentro de la Programación Cultural Agosto 2020 en Avilés. La banda de pop liderada por Jorge Ruiz se subirá al escenario de la pista de La Exposición a las 22.00 horas, en un evento que ya desde hace días tiene agotadas todas las invitaciones gratuitas.

El repertorio que ofrecerá la banda estará compuesto por las canciones de su nuevo álbum, "Un planeta llamado nosotros", que en el momento de su lanzamiento, a comienzos de este 2020, se convirtió en número uno de ventas en España. Han retomado una gira mundial que habían comenzado con éxito y que tuvo que ser aplazada por la pandemia del covid-19.

Asimismo, los asturianos Juanjo Zamorano y "Peralta" serán los protagonistas de la primera jornada del ciclo Factoría Sound Summer en plaza Álvarez Acebal. El primero lanzó el pasado año su segundo disco en solitario, "Animales Vivos", en el que se decantó por el castellano para escribir las canciones, impregnadas por lo mejor de la música popular estadounidense country, blues, rock and roll, folk o bluegrass. Los "Peralta", por su parte, son una banda gijonesa integrada por Marcos Montoto , Angel Kaplan, Pablo González "Pibli" y Juancho López. Ofrecen grandes canciones de pop rock con un sonido y ejecución impecable del que hacen gala en sus directos. Su último trabajo es el single "From here / Disbelievin".