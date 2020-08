La Granda mantiene el curso sobre Portugal con soporte online para los ponentes lusos

Los cursos de La Granda son toda una institución académica en Asturias. Con más de cuarenta años de historia, por la residencia de La Granda han pasado personalidades referentes en áreas del saber como la política, la geografía, la sanidad, la economía... También algunos premios Nobel. Ayer comenzó el curso dedicado al vecino país Portugal bajo el título "Mirando a Portugal en interés de España y viceversa", a pesar de que los ponentes portugueses no han viajado este año por precaución ante el coronavirus; pero las ponencias se mantuvieron, eso sí, de forma telemática.

"Este es el espíritu de La Granda: superar todas las dificultades; lo cómodo hubiera sido no hacer cursos este año, pero La Granda nunca buscó la comodidad, sino cumplir con su función académica", afirma Emilio de Diego García, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Geografía e Historia y doctor en Derecho por la misma Universidad, además de uno de los principales pilares de los cursos de La Granda.

"Hasta ahora hemos tenido éxito en todos los sentidos. El primero y más importante, en el sanitario, no hemos tenido ningún contratiempo. El segundo, en el académico. El sentido del curso de España-Portugal es dar una oportunidad para conocernos mejor. Creo que Portugal y España han avanzado mucho en conocimientos recíprocos, pero todavía para muchos españoles Portugal sigue siendo un país poco y mal conocido", lamenta De Diego.

Esta edición, sobre todo el curso que mira a Portugal, se ha podido hacer "gracias a los medios técnicos y a la mejor voluntad que todos ponemos. Es un empeño verdaderamente encomiable", agradece De Diego. Desde la organización, nunca sopesaron la cancelación de los cursos de este año: "Si sobreviniese una fuerza de causa mayor, únicamente, pero por nuestra parte no se suspenderá nunca, el espíritu de La Granda es seguir siempre adelante. Este es el foro con más prestigio de España, aquí vienen profesores de todo el mundo porque La Granda tiene un prestigio importante. Es un ejemplo de rigor académico y de seriedad, pero no está reconocido como tal a nivel presupuestario". De Diego remarca que los cursos son una iniciativa privada y que "no tienen ninguna ayuda autonómica".