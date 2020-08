Los usuarios del bus público se echan a la calle, hartos del deterioro del servicio

"Es una vergüenza. Alsa tiene el monopolio del transporte en Asturias, recibe muchos millones por ello y está manteniendo una situación de abandono incalificable", señala María Teresa Dopazo, una de los asistentes ayer a una concentración convocada por el comité de empresa de Alsa para reclamar la reapertura de las taquillas de la estación de Avilés y la ampliación de las frecuencias de los buses públicos en la comarca avilesina.

"La gente mayor necesita que en la taquilla haya una persona para atenderles, existe una brecha tecnológica y generacional, y los usuarios están abandonados", señaló el presidente del comité de empresa, Marcos Álvarez, apoyado por sus compañeros del sector del transporte y por casi un centenar de viajeros, entre ellos un grupo de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que quiso solidarizarse con las reivindicaciones de los conductores. "Estoy aquí porque hay que apoyar a los trabajadores, nos están quitando todo", señaló Margarita Pérez, otra usuaria del transporte colectivo.

La movilización fue en uno de los laterales de la estación de autobuses, junto a la rotonda que une la calle Pruneda con la carretera nacional 632. Comenzó puntual, a las 11.00 horas. "Estamos intentando que la empresa atienda a razones, las personas que quieren viajar necesitan que haya una persona en la taquilla; la estación está abandonada, y, por otra parte, los autocares van hacinados al circular menos vehículos; por eso pedimos también que se recuperen las frecuencias al 100 por ciento", apuntó el presidente del comité de empresa de Alsa. Su compañero Rubén Rodríguez dice estar harto de esta situación y afirma que "son los conductores los que tienen que dar la cara frente a las quejas de que hay pocas frecuencias y las taquillas están cerradas". "Y la estación, que es del Ayuntamiento, está abandonada: no se limpia como se debería y llegaron a robar hasta los grifos...", añadió.

El colectivo de pensionistas se sumó a la protesta. "Nos están tomando el pelo. Si vas a sacar un billete y no sabes manejar el dispensador automático, no hay nadie que te ayude. Cambian los horarios sin avisar y te puedes pasar hasta hora y media esperando que llegue un autobús... no hay derecho a esto", apuntó Encarnita Rodríguez.

María Teresa Dopazo aprovechó la coyuntura y dirigió sus críticas al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA): "Pese a ser un ente público, para lo último que miran es para los ciudadanos, ofrecen un servicio nefasto". El Consorcio manifestó hace unos días que espera aumentar los servicios en septiembre. Actualmente se presta el 80 por ciento de los servicios, con un 50 por ciento de ocupación, según la CTA.

Y con esas, un centenar de personas clamó por mejoras en el servicio de transporte. Los representantes del comité de Alsa reclamaron la estabilidad de sus puestos de trabajo tras la eliminación de las taquillas de la estación avilesina, que se retome la actividad "tal y como estaba antes del confinamiento" y que "se respete a los usuarios que tienen que sufrir las consecuencias de contar con un menor número de vehículos. Las asociaciones de vecinos nos comentan que hay ocasiones en que tardan más en llegar al Hospital San Agustín en bus que al HUCA". Las movilizaciones continuarán el jueves con una manifestación convocada por el movimiento vecinal para exigir mejoras en el bus interurbano, y el viernes, con una concentración en El Parche.