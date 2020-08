Cambia pide al PSOE que presione para reabrir las taquillas de la estación central

Cambia Avilés pedirá al gobierno del PSOE en el Pleno del viernes que interceda y presione a la empresa gestora de las taquillas de la estación de autobuses, Alsa, para su reapertura y recupere al 100 por ciento los servicios del autobús urbano e interurbano. "Los usuarios están abandonados y las quejas van en aumento. No hay personal en las taquillas ni responsables ofreciendo información. Se han recortado frecuencias que afectan a viajeros y los trabajadores", señala la edil Sara Retuerto, que reclama medidas para el transporte colectivo comarcal porque no se han recuperado todas las frecuencias, sobre todo en las líneas al Hospital, y las que cuentan con gran afluencia en horas punta, como la línea 1, que va de Piedras Blancas a La Luz. "No debe ser compatible solicitar ayudas mientras no se recuperen los servicios básicos", remarca Retuerto, que añade además que Cambia participará en la manifestación convocada mañana por la mejora del transporte.