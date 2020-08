"La Consejería desaconsejó las fiestas de Naveces", aclara la Alcaldesa

La alcaldesa, Yasmina Triguero (IU), replicó ayer a la asociación de vecinos de Naveces -que se quejó por no tener permiso para celebrar la festividad de su patrono, San Román- que la solicitud no fue autorizada por la Consejería de Salud. "La Consejería no sólo no emite informe favorable, sino que desaconsejó la celebración. En todo caso, dice que no es competencia suya autorizarlo y lo traslada a quien es competente, que por supuesto le atañe al Ayuntamiento", dijo Triguero.

"Recibimos la solicitud el día 10 de agosto a última hora. Ese fue el último día para hacer propuestas a la Junta de Gobierno local. Por supuesto, la solicitud tiene que ser analizada por la técnica municipal de Festejos, pero además debe ser informada, dadas las especiales circunstancias en las que nos encontramos, por la Policía Local y por algún técnico que analice el riesgo. Estos informes no se habían elaborado", manifestó la Alcaldesa.