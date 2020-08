Los ganaderos urgen batidas contra los jabalíes, que arrasan los cultivos de maíz

Los jabalíes campan a sus anchas por Gozón y han encontrado en las plantaciones de maíz uno de sus principales objetivos para alimentarse. Los ganaderos están hartos de esta situación y urgen que el coto de caza del concejo ponga fin a las cuantiosas pérdidas. Hay ganaderos que han tenido que resembrar hasta en tres ocasiones para no perder la cosecha y otros se han visto obligados a adelantar la recogida por miedo a más ataques. "Gozón tiene plantadas 800 hectáreas de maíz y cada una supone unos mil euros de coste, solo en la siembra", explicó José Luis Fernández, ganadero de Podes. "Los jabalíes con un desastre para las ganaderías y como no se ponga remedio al problema, irá a más. Hay que presionar al coto porque no puede haber tantos jabalíes", añadió.

Los daños a las plantaciones no son solo por jabalíes, también han atacado las cornejas, un córvido que arrasó, al menos, una finca en Santolaya, propiedad de José Manuel Fernández. "Tienen que acabar con los jabalíes", defiende también Fernández.

Estos "constantes ataques" llegan además en un verano en que las horas de sol han ayudado al crecimiento del maíz. "Quizá falta un poco de agua", señaló José Manuel Fernández, que se lamentó de la pérdida de producción y, por extensión, de dinero.

El portavoz del PP y presidente del sindicato agrario ASAJA, Ramón Artime, ha tenido que adelantar diez días la recogida de dos hectáreas de maíz "abrasadas". "Los ganaderos no podemos consentir que el municipio de Gozón sea cobijo de jabalíes, tiene que actuar la consejería de Medio Rural; si no hace nada en quince días, enviaremos un escrito desde ASAJA por los daños causados en las plantaciones de maíz y también patatas y cebollas y todo lo que encuentran a su paso". remarcó Artime. José Luis Fernández, que también es cazador al margen de ganadero, indicó: "Hay cazadores que dicen que si los matan ahora, qué matarán después. Pero yo soy ganadero antes que cazador, porque primero está el negocio que el ocio".