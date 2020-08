La lotería nacional deja un primer premio de 60.000 euros en el barrio del Carbayedo

No hay mal que por bien no venga. Y en los dificultosos tiempos sanitarios que estamos viviendo, algún afortunado -por el momento desconocido- tuvo ayer un golpe de suerte. Más que un golpe, un porrazo valorado en 60.000 euros, correspondientes al primer premio de la Lotería Nacional de este pasado sábado. Uno de los décimos del número agraciado, el 21.922, se vendió en la administración situada en el número 3 de la calle Severo Ochoa de Avilés. "No puedo expresar la alegría que siento ahora mismo", celebró la lotera Sandra López, instantes antes de que Loterías y Apuestas del Estado colocara en el establecimiento el cartel acreditativo del premio repartido.

Ni mucho menos es el primer premio que cae en esta administración. Desde que los actuales dueños regentan el local -los últimos cuatro años- la diosa fortuna les ha venido a visitar hasta en cuatro ocasiones más. La primera, al poco tiempo de tomar posesión, fue en la Lotería de Navidad de 2016, con un cuarto premio. La fortuna de final de año no quedó ahí. Al siguiente, en 2017, volvieron a dar un premio del mismo sorteo navideño, en este caso un quinto. Un premio que también dieron en 2019. Los responsables de la administración elucubran sobre si volverá a repetirse la suerte esta Navidad, pero por lo pronto cogen carrerilla con la Lotería Nacional. Al primer premio de ayer se suma el del mismo sorteo que dieron el pasado mes de febrero en el sorteo del jueves. Por su parte, además de en Avilés, la suerte también viajó hasta Madrid, Alicante, Baleares, Barcelona, Granada, Segovia, Las Palmas y Sevilla. En cuanto al segundo premio, con 12.000 euros al décimo, el número agraciado fue el 17.127.

El éxtasis por repartir un premio semejante a paso inmediato a las especulaciones: "Aún no sabemos quién es el agraciado, pero creemos que puede ser un turista". Y es que la pasada semana una pareja de Vigo pasó por el estanco para probar suerte. "Ahora que hago memoria, creo que les vendimos un boleto terminado en 22", piensa la lotera. "Bromearon con que si tocaba no dudarían en regresar a Asturias a cobrarlo", explica.

Por el momento, y con la incertidumbre latente cuando entra en el local una persona a comprobar su boleto, en la administración siguen esperando a que aparezca el ganador. "Si es cliente habitual, igual se entera en el momento", dice Sandra López con una sonrisa de oreja a oreja. Si el año pasado ya cayeron en Avilés grandes premios de azar de todo tipo, este va por buen camino. Los loteros de la villa continúan repartiendo suerte en tiempos difíciles.