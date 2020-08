"Es una quimera pensar que si el Principado se hiciera con el centro mantendría el empleo"

- ¿El Conservatorio tendría que formar parte del entramado educativo del Principado?

-No, yo creo que no. Lo he explicado más veces: tenemos que velar por los puestos de trabajo que tenemos aquí, en el centro. Hay profesores que llevan más de veinte años. La mayoría. Es una quimera pensar que si el Principado se hiciera con el Conservatorio mantendría el empleo o se les haría funcionarios sin más. Esto último no se puede hacer porque no se puede ser funcionario sin haber superado un proceso selectivo de concurso oposición. Hay gente que pide el traspaso y también que no se vean afectados los trabajadores.

- O sea, que no se pueden pedir peras al olmo.

-A eso me refiero cuando hablo de que algunos grupos de la oposición han mostrado un grado de desconocimiento marcado de cómo funciona la administración pública. A ver, a mí me sorprende este tipo de apreciaciones, porque llevo muchos años trabajando para una administración regional. Creo que a nivel local no se conoce esto porque normalmente no se gestionan desde ayuntamientos este tipo de centros.