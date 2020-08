Pillarno pide más contenedores para el reciclaje

La asociación de vecinos de Pillarno ha pedido a los responsables municipales más contenedores de reciclaje y revisar la ubicación de los mismos en los diferentes núcleos de la parroquia. Asimismo, la entidad vecinal reclama a los usuarios que no utilicen los contenedores si están llenos. "Quizás los contenedores que hay no son suficientes, pero no es menos cierto que los usuarios debemos ser más cívicos y si un contenedor está lleno no se debe dejar la basura en el suelo; estamos en una zona rural y perros, gatos u otras especies salvajes hurgan en ella y la esparcen. Durante este verano el problema no sólo se ha dado en Pillarno, en otras zonas del concejo cuando los contenedores de reciclaje están llenos, hay ciudadanos que depositan las bolsas fuera.