Bach en patines baila cumbias

El Barroco es un estilo artístico que abarcó el siglo XVII y principios del XVIII. Como es obvio, en aquellas centurias no existían ni los patines en línea ni se bailaba al ritmo de "I will survive" de Gloria Gaynor. Los miembros de "Azar teatro" lo tienen bien claro, pero eso no les impidió fundir la época de Bach y Vivaldi con la música discotequera y la irreverencia sobre ruedas en el espectáculo que llaman "Barroco roll". Lo que sí es del siglo XX es la música de "Ghost Number", una banda de San Sebastián que se deja llevar por ritmos caribeños y latinos como el calypso y la cumbia y que hizo las delicias de los asistentes a su concierto en la plaza Álvarez Acebal. "Hendrik Röver y Los Míticos" también hicieron de las suyas con su rock salpicado de boggie en el patio del colegio Palacio Valdés.

Los "barrocos" llegaron al recinto anticovid habilitado en la plaza de Camposagrado con sus pelucas sobre las 20.00 horas vestidos con atuendos recargados, tan propios de aquellas épocas. Rodearon al público sentado en las sillas y casi sin que se dieran cuenta partieron en dirección hacia El Parche tras no dejar a nadie indiferente a su paso, mientras recorrían la calle La Fruta. Desplazados en patines en línea lanzaban confeti a su paso y no tuvieron problema para saltarse el perímetro anticovid. Todo sea por unificar el universo de Bach y sus coetáneos con los patines en una sátira que muestra una corte, con su rey sobre un carromato y con mascarilla, aunque nada tuviera que ver con el barroco, todo para prevenir contagios de virus que no existían cuando Vivaldi compuso "Las cuatro estaciones".

Y mientras el "Barroco roll" conquistaba las calles del Avilés intramuros, en el entorno de la Casa de Cultura, la música de raíz de "Ghost Number" se sumaba a la oferta rockera de "Hendrik Röver y Los Míticos" que hoy se intercambiarán los escenarios y todo en la Semana grande de San Agustín.