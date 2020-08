El PP plantea que Avilés sea la sede del observatorio turístico de Asturias

El Partido Popular (PP) de Avilés propone que el demandado observatorio turístico de Asturias tenga su sede en Avilés. "No se requiere un gran despliegue de medios y permitiría asociar esta ciudad con el turismo", ha señalado el presidente del partido, Pedro de Rueda.

La patronal del turismo Otea viene urgiendo al Principado la creación de un observatorio turístico asturiano, basado en el "big data", en el uso de los datos como herramienta de análisis y estrategia. El sector tiene acceso a las reservas de los hoteles, los pagos de los restaurantes, las reacciones de los turistas en las redes sociales a aspectos como la gastronomía o la naturaleza. "Con esos millones de datos que se están generando ahora mismo en esta comunidad, hay empresas especializadas que pueden definir el tipo de turista que está viniendo a Asturias", vienen defendiendo desde Otea.

"Ubicar el observatorio aquí, ayudaría a que la gente pensara en Avilés como destino turístico", ha incidido de Rueda. El popular ha adelantado que apoyará el plan que se presentará el lunes en la junta de la Mancomunidad para intentar captar fondos del programa de planes de sostenibilidad turística en destinos, si bien ha puesto de manifiesto su malestar por no haber podido participar en su elaboración. "Ayer se reunieron los alcaldes de la comarca, se hicieron la foto y adelantaron algunos asuntos a la prensa. ¿Para qué sirve el órgano rector? ¿Por qué dejan fuera a los representantes de tres grupos políticos: el PP, Ciudadanos y Podemos? El lunes se nos va a presentar algo cerrado y podríamos haber aportado", ha planteado el también concejal del PP.

De Rueda pide que "la Mancomunidad no vuelva a caer en viejos errores". "Viví como presidente del Club de Empresas el error en el que cayó la Mancomunidad. Se creó al albur de algo muy parecido, con un plan estatal que aportaba dinero a los ayuntamientos. Toda la estructura se montó alrededor de eso. Cuando con la crisis el Estado dejó de aportar dinero, la Mancomunidad quedó para cualquier menos para el desarrollo turístico de la comarca, sobre todo para eventos más enfocados al comercio que al turismo. La función para la que fue creada se perdió. La promoción decae hasta mínimos absolutos. No queremos ser agoreros pro no queremos que esto vuelva a pasar, no caigamos en el mismo modelo", ha advertido.

En esto sentido, el popular ha vuelto a cuestionar que se haya elegido al mismo profesional para elaborar el plan estratégico hasta 2030, por ahora aplazado a la espera del resultado de la convocatoria de los planes de sostenibilidad turística en destino. "Nunca fue un éxito la Mancomunidad y se pueden probar cosas nuevas. No trabajemos pensando a corto plazo, sino a medio y largo. E insisto, en turismo la imagen y la marca es todo. Sigo reclamando una marca de turismo Avilés", ha concluido.