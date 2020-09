El PP detecta "irregularidades" en la contratación del concierto de Año Nuevo

El Partido Popular (PP) de Avilés dice haber detectado "irregularidades" en la contratración del concierto de Año Nuevo, el primer acto del centenario del Teatro Palacio Valdés que reunió a casi medio centenar de músicos asturianos en torno a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés y que contó con el patrocinio de Asturiana de Zinc.

La portavoz del grupo municipal popular, Esther Llamazares, sostiene que la actuación "se organizó de forma bastante irregular a través de Aníbal Siñeriz", actual coordinador del área de Festejos, y denuncia que lleva solicitando documentación al Ayuntamiento "desde el mes de febrero", sin éxito.

"Hemos pedido la documentación varias veces por escrito y de diferentes formas, puesto que no está normalizada o regularizada. Pese a haberla solicitado insistentemente, en julio hicimos una nueva petición a Cultura y no nos ha llegado la información niel acceso a ella. No obstante, hemos seguido trabajando y a día de hoy tenemos información externa y documentación fiable y fidedigna y real para saber que las contrataciones se han hecho, una vez más, y no sabemos de qué forma, a través de Aníbal Siñeriz, que le pega a todos los palos, está claro que no se le escapa nada en el ámbito cultural", ha manifestado en rueda de prensa Llamazares.

El grupo municipal del PP sostiene que "se ha contratado a los propios músicos del Conservatorio, a los que se les ha pagado en concepto de productividad una actividad que para nada tiene que ver con su profesión de profesores del centro". "La productividad se paga por el trabajo que uno desempeña, no por bolos externos que requieren otro tipo de contrato y con otras condiciones. Seguiremos haciendo requerimiento de la información. Si no tenemos respuesta, tendremos que ir a la vía judicial para solicitarla. Si todo está bien hecho, ¿por qué no tenemos acceso a la información?", planteó Llamazares.

La concejala ha incidido en que "la Alcaldesa y el gobierno están amparando auténticas irregularidades" del área de Cultura que dirige Yolanda Alonso.