Comienza la campaña de la angula en la ría del Nalón: “Prevemos peores ventas”

La normativa de este año, hecha pública en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias”, señala que los titulares de licencia de angula a pie no incluidos en planes de gestión podrán pescar en todo el litoral asturiano, excepto en las zonas establecidas en dichos planes que afectan a la ría del Nalón y la de Tinamayor. Asimismo, los titulares de licencia de angula a pie o embarcación pertenecientes al plan de gestión de la ría del Nalón no podrán pescar en ninguna otra zona del litoral asturiano salvo en la playa de San Pedro de Bocamar, en Cudillero, y en la playa de Los Quebrantos, en La Arena (Soto). Los anguleros del Nalón, a su vez, deberán realizar el pesaje en las cofradías arenesca o pixueta si bien no están obligados a comercializar las capturas en esas lonjas. Como otros años, los pescadores intercalarán días hábiles con días de descanso y deberán hacer paradas temporales distribuidas hasta finales de febrero.

Los preparativos de la que se presenta como la última generación de anguleros –un oficio tan antiguo como arraigado en el Nalón– se repiten año tras año entre noviembre y marzo de acuerdo al plan de explotación de angula en la ría. La alegría por éxito de capturas va al peso: “Decir cómo será la costera siempre es arriesgado porque no tenemos bola de cristal, pero el poder adquisitivo de la gente está por los suelos, la hostelería cerrada o a punto… Parece difícil, pero en lo que respecta al percebe, octubre, por ejemplo, fue muy bueno en cuanto a precios”, dijo un angulero que lleva ya años faenando en aguas del Nalón.

El balance general de la última campaña angulera fue bueno, mejor que el de los últimos años: entre noviembre y el 31 de enero pasado los anguleros del Nalón capturaron un total de 1.285 kilos de angula. Los precios del kilo de angula en el Nalón oscilaron, de media, entre los 406 y los 311 euros. Más caros se vendieron los primeros cien gramos capturados el año pasado en el Nalón: a 997,30 euros el kilo. El mejor registro de la década fue en 2014. Entonces se capturaron 2.159 kilos en la costera, aunque el precio medio fue de 196 euros.