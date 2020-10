Debido a la situación actual de cierre perimetral de Avilés, Gijón y Oviedo, como medida de contención de la pandemia del COVID-19, la banda avilesina “Leather Boys” ha decidido -de acuerdo con la concejalía de Cultura de Avilés- aplazar al sábado 5 de diciembre el concierto con el que presentarán en exclusiva su nuevo álbum, "Born in the seventies", en el Auditorio de la Casa de Cultura. Mantiene la hora, las 20.30.

En un principio estaba previsto para este sábado, 31 de octubre, con entrada gratuita previa retirada de invitación en la taquilla de la Casa de Cultura. Todas las invitaciones ya recogidas mantienen su validez para la nueva fecha de la actuación.

En caso de que con el cambio de fecha quienes ya posean la localidad no puedan asistir, deberán hacer efectiva su cancelación en la propia taquilla del centro cultural, o a través de un correo electrónico a la dirección programacion@aviles.es, indicando en el mismo su nombre completo, tal y como aparece en la entrada.

Esta actuación es una iniciativa de la asociación cultural Valliniello Sound City, con el apoyo de la concejalía de Cultura de Avilés.

Leather Boys

Leather Boys son Luis Miguel Díaz (Leather Rose), Luis Alberto Herrero (Leather Sex), Javier Val (Leather Latin Lover), Efrén Rodríguez (Leather Dirty Duke) y Carlos Sevillano (Leather Buddy), y el nuevo álbum, el cuarto de su carrera, una invitación a revivir la década en la que nacieron sus dos miembros fundadores, Leather Rose y Leather Sex.Se trata de su trabajo más ecléctico, que comenzaron a gestar el pasado año, bajo la influencia de algunos de los discos dobles más recordados del rock, como "Physical Graffiti", de Led Zeppelin; "Tommy", de The Who, o "Use your Illusion", de Guns N' Roses.

Pese a las dificultades añadidas por la pandemia, han dado a luz 14 temas, entre los cuales se encuentra el que da nombre al álbum, "Born in the 70's", grabados en los Estudios Tútú de Avilés. Se trata su primer disco dentro de un sello discográfico (todos los anteriores fueron autoeditados), conformando un compendio del mejor rock sin etiquetas, de una banda que sobre el escenario se crece, con sus directos físicos e incendiario.

Nacidos en 2006, su primera propuesta llegó en el 2008, con el single "We're livin'in a bar", canción que presentaron como candidata a participar en Eurovisión de 2009, y con la que consiguieron quedar entre los diez finalistas, de entre 1.000 candidatos, actuando en la gala final de TVE. En 2011 llegaría "Real Lether", y en 2014, "Back in the streets". En 2017, como celebración de su primera década de vida publicaron el EP "Decade of Decadence".

Las puertas del Auditorio de la Casa de Cultura se abrirán el día del concierto (5 de diciembre) a las 19.30 horas, y un poco después, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro de entrevistas a iconos de la música mundial "Todo en nombre del Rock'n'Roll", con la presencia de su autor, Fernando 'Tanxencias' Sampedro, redactor de la revista musical "Popular 1".