Bajo el lema “Cierre encubierto de la hostelería, no” más de trescientas personas recorrieron ayer por la tarde las calles más céntricas de Avilés al ritmo marcado por una cacerolada de bandejas de metal acompañada de bocinazos y aplausos. “Que nos dejen trabajar o nos cierren bien”, señaló Juan Arias, del Mystic, en el parque del Carbayedo. “Nos van a seguir dando, tenemos que responder”, aseguró Carlos García, que tomó la palabra al término de la manifestación, delante del Ayuntamiento.

El grupo de hosteleros rechaza las medidas ordenadas por la administración regional. Consideran que van directos al cierre “con la reducción del servicio de barra y la restricción de aforo”. Dicen que si tienen que cerrar porque lo ordena el Gobierno, es el Gobierno el que tiene que asumir los gastos corrientes que no tienen reflejo en los ingresos recortados. “Autónomos, sin nosotros el país quiebra”, se leía en pancartas improvisadas en cartulinas. “No somos el problema, sólo queremos trabajar”, gritaron los profesionales.

Los organizadores de la protesta son “un grupo de hosteleros hartos”. No hay ninguna asociación tras ellos. “Esto ha sido un éxito: y sin necesidad de la Ucayc o de Otea”, remarcó Carlos García, con el megáfono en la mano (reclamó otras intervenciones, pero no tuvo éxito). En todo caso, la concentración se volverá a repetir la semana que viene. “Lo más pronto posible. No podemos callar”, señaló García. Cada una de las sugerencias del hostelero fue recogida con aplausos, bocinazos y estruendo de bandejas.

Los profesionales estuvieron acompañados por empleados y clientes. El recorrido –rápido– sorprendió al público que estaba en las terrazas de la zona. Las peticiones son: que se permita el desarrollo seguro de su labor y, si no, que se medie con caseros y distribuidores de servicios esenciales (agua y luz) para rebajar la incidencia en las economías de cada uno de los locales. “Las mismas condiciones que en el primer confinamiento”.