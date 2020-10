La banda avilesina “Leather Boys” ha decidido, de acuerdo con la concejalía de Cultura de Avilés, aplazar al sábado 5 de diciembre el concierto con el que presentará en exclusiva su nuevo álbum, “Born in the Seventies”, en el auditorio de la Casa de Cultura. Mantienen la hora, las 20.30.En un principio, el concierto estaba previsto para este sábado, 31 de octubre, con entrada gratuita previa retirada de invitación en la taquilla de la Casa de Cultura. Todas las invitaciones ya recogidas mantienen su validez para la nueva fecha de la actuación. En caso de que alguna persona no pueda acudir por el cambio de fechas debe hacer efectiva la cancelación.

Las puertas del auditorio de la Casa de Cultura se abrirán el día del concierto (5 de diciembre) a las 19.30 horas, y un poco después, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro de entrevistas a iconos de la música mundial “Todo en nombre del Rock’n’Roll” con presencia del autor, Fernando “Tanxencias” Sampedro.