Illán GARCÍA

Las floristerías suelen hacer su particular agosto con las ventas vinculadas a Todos los Santos. Pero la pandemia y, sobre todo, el cierre perimetral que afecta a Avilés ha traído consigo un considerable descenso de ventas. Hay responsables de floristerías que hablan de pérdidas de hasta el cincuenta por ciento con respecto al año pasado. “Tenemos pocas ventas y encargos, suele ser una fecha con mucho trabajo; pero este año está siendo relajada y eso no es bueno”, señala Guiomar Álvarez Fernández, floristera en Sabugo. Conchi Leiva regenta una floristería en la calle Cuba y ha visto como en las últimas semanas ha sufrido no pocas anulaciones en los encargos “pese a tenerlo todo muy organizado”. Chema Iglesias, floristero de Versalles, se plantea regalar una flor por compra “para no perder la mercancía” dadas las anulaciones y “para que sea depositada en cualquier panteón o nicho que esté sin flores”.