Las representaciones teatrales en Avilés son como la orquesta del “Titanic”: el espectáculo resiste pese al estado de alarma, el cerco del concejo y la fase 2 atenuada. La cita de anoche fue con “Mariana Pineda”, de García Lorca; y con todas las restricciones legales de público logró el mayor de los llenos posibles. También los aplausos correspondientes, sobremanera por el trabajo realizado por la actriz Laia Marull, la protagonista, con tres premios Goya, la actriz que salía en “Te doy mis ojos”.

Marull había explicado en este periódico que “quizá” la tragedia lorquiana sobre la víctima del primer ministro de Fernando VII, el aragonés Tadeo Calomarde, no fuera “tan redonda como las otras suyas, pero no deja de ser de las grandes: cada una de sus palabras traspasa el escenario y no lo digo solo desde el punto de vista poético. Lorca transporta la fortaleza de esta mujer como si nada”. En la función de anoche se constataron estas apreciaciones de la actriz principal. Como consecuencia del cierre perimetral del concejo de Avilés, el Ayuntamiento atendió las peticiones de devolución de entradas de los espectadores de fuera del límite territorial. Y es que la programación teatral del Palacio Valdés es uno de los atractivos culturales más destacados. Aún así, el coliseo casi llenó su aforo menguado por la pandemia.

Javier Hernández-Simón, que es el director de “Mariana Pineda”, explica: “Lorca, a través de esta mujer, nos hace ver que tan sólo existen dos tipos de personas en el mundo: aquellas dispuestas a seguir sus certezas hasta el final y aquellas que a la hora de la verdad, cuando todo comienza a complicarse, prefieren esconderse”.

El teatro vuelve la semana que viene con otro Lorca: “Doña Rosita anotada”, una versión de Pablo Remón protagonizada por Fernanda Orazi. Esta vez, en el Niemeyer.