El sector del taxi pide auxilio para ampliar descansos ante el desplome de la demanda

Un taxista avilesino que haga un turno de doce horas debería irse para casa con 120 euros en el bolsillo para que su actividad le salga rentable. Ese es el cálculo que hace Marcos Álvarez, el presidente de la cooperativa “Villa del Adelantado”, la mayoritaria en el concejo, que agrupa a 80 de las 101 licencias. Pero esos números llevan meses que no salen: “La caída media de las recaudaciones es del orden del 60 o 70 por ciento. Muchos días perdemos dinero por echarnos a rodar”. Y la previsión no es muy halagüeña, pues fruto de las sucesivas restricciones –toque de queda, cierre perimetral de Avilés, ayer mismo anuncio de cierre de establecimientos no esenciales...– el panorama del sector del taxi “pinta muy negro”.