Los vecinos piden a “Amigos de Salinas” más atención al problema de alcantarillado

Los vecinos de Salinas reclaman el apoyo de la asociación “Amigos de Salinas” para exigir al Ayuntamiento que resuelva el problema que causan las lluvias en la calle Luis Treillard. “Cuando llueve fuerte el agua se desborda por las alcantarillas y no se puede circular por la calle, ni andando ni en coche. No es que se desborde el río Raíces, es que las tuberías no son suficientes para desalojar el agua de lluvia”, señaló Eloy Martínez Argüelles, vocal de la entidad vecinal que sostiene que la asociación lleva mucho tiempo sin funcionar y pidió una reunión urgente de la junta directiva que desde hace más de un año está en funciones.