Avanza, sobre la oferta de empleo: “Incluyen destinos que ya estaban en 2008”

“Nos han entregado documentación con ese planteamiento conforme a su interpretación del contenido de las Leyes Generales de Presupuestos del Estado, en lo que a ofertas de empleo se refiere; es decir, un bloque con plazas contempladas como tasa de reposición, un bloque de plazas contempladas como objeto de consolidación de empleo (ocupadas y existentes antes de 1 de enero de 2005), un grupo de plazas consideradas como de estabilización de empleo (ocupadas antes de 2017) y un grupo de plazas ocupadas por personal declarado por sentencia indefinido no fijo, que no computan como tasa de reposición”, explican desde el sindicato Avanza. Y agregan: “El Gobierno ha expuesto que su planteamiento es incluir en la oferta todas las plazas que estén en las situaciones anteriores, porque así lo han acordado y porque es petición de algún sindicato”. El sindicato analizará la documentación recibida y fijarán su posición, no sin antes reprochar al Gobierno local “que ahora argumente razones que desprecian al personal interino y temporal”.

Igualmente recordaron que el 80% de esas plazas que ahora se pretenden incluir en oferta de empleo ya estaban ofertadas en los años 2008 y 2011, “con compromisos y criterios que había incluidos en el Acuerdo Regulador que ni este gobierno ni los anteriores han querido respetar. Ahora tergiversan sus argumentos y tergiversan todo lo acontecido y discutido en los últimos años”. La próxima reunión se celebrará el día 9. “Nos parece un planteamiento grave del Gobierno, pero además muy, muy feo y con mala intención en este momento de la pandemia. Tienen la chulería de afirmar que en este Ayuntamiento no se pueden alcanzar acuerdos como lo hacen en otros muchos del país”, concluyen desde Avanza.