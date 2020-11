La portavoz de Vox Avilés, Arancha Martínez Riola, ha tildado de “lamentable que una propuesta como plataforma e-commerce que se presentaba como de ‘urgencia’ para paliar los efectos en el comercio de Avilés de una segunda oleada de pandemia y confinamiento y que lleva sobre la mesa desde agosto con dotación presupuestaria, aún no está presentada ni a los comerciantes ni a los hosteleros, y a tenor de la tardanza ya llegaría demasiado tarde ya que no da tiempo a implementarla ni publicitarla”.

Para la edil de VOX Avilés, el gobierno local "actúa mal y tarde en la toma de medidas contra la crisis desencadenada por el covid y la compensación del desastre económico que está provocando, con el agravante de que esta segunda oleada los comerciantes y hosteleros son más vulnerables que en la primera". Según apuntó Martínez Riola, los comerciantes ya han visto sus ingresos mermados durante estos meses fruto de la crisis, los ERTES "y el clima de miedo y desconfianza que el gobierno lanza constantemente y que contrae el consumo de las familias”.

“Si las cosas se hubieran hecho bien y a tiempo, los comerciantes y hosteleros que así lo deseasen podrían al menos intentar paliar mínimamente los efectos devastadores de este cierre en plena campaña pre-navideña ofreciendo sus productos y servicios on-line. La aplicación debería haber estado finalizada y dotada de una promoción suficiente en octubre y así no habría manera más eficaz para testar sus resultados durante el cierre decretado estos días. Desgraciadamente, esto no ha sido así. Nuestro grupo votó en contra de las medidas propuestas por el gobierno socialista porque no veíamos claro que los importes y el destino de los impuestos de los avilesinos contribuyeran a un impulso claro del comercio de Avilés”, concluyó la portavoz de Vox