Las alarmas saltaron ayer por la mañana en el barrio avilesino del Pozón. Un conductor que circulaba por la rotonda se salió de la calzada por causas que no han trascendido y arrolló a una mujer que caminaba por la acera. El accidente se registró en torno al mediodía, siempre según la versión facilitada por testigos presenciales. El accidentado se llevó también por delante una señal, como se aprecia en la fotografía de la derecha. Residentes en la zona alertaron de que ese tramo de acera colindante con la rotonda no cuenta con protección perimetral. “En las otras tres esquinas tenemos barandillas, pero en esta no. Cualquier día nos cepillan. Hoy un coche se subió a la acera y pilló a una señora. Si llega a ser un camión...”, alertó una vecina.