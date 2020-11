El hambre crece en tiempos del covid

Un docena de voluntarios ordena las cajas de comida apiladas en la nave de Cruz Roja de la vieja rula. Esos packs, principalmente, contienen latas de tomate, paquetes de legumbres, conservas, pasta, alimentos no perecederos que “recogen personas de extrema vulnerabilidad, con necesidades”. Brasa coordina el proceso y explica que dada la crisis sanitaria, han citado a grupos de diez personas por cada hora para así evitar aglomeraciones. El reparto durará dos semanas con horario de 09.00 a 14.00 horas.

“La mayor parte de los solicitantes son mujeres y, en líneas generales, o cobran el salario social o pensiones no contributivas o no están sin ingresos”, explica la coordinadora de la campaña, que entiende que el reparto de alimentos “ayuda a cubrir necesidades” en un momento en el que “la situación económica es cada vez más grave y muchas personas están en Erte, en paro y no tienen ningún tipo de ingreso”.