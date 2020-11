Educación para ver y tocar

Partían con la ventaja de que la organización del centro, por sus características, ya estaba muy marcada antes; las diferentes discapacidades de los alumnos hacen que cada uno de ellos tenga sus necesidades específicas, con profesionales que les atienden en función a las mismas. En las coloridas paredes confluyen muchos profesionales especializados: fisioterapeutas, profesores, logopedas, asistentes educativos… Además, las claves visuales ya funcionaban en el entorno por la importancia de “eliminar las barreras cognitivas” para los estudiantes. Es decir, que comprendan lo que ocurre en el entorno.

Sin embargo, la educación especial está basada, en su mayoría, en la interacción y el contacto. Y con el coronavirus, donde recomiendan todo lo contrario, esta forma de enseñar tan física se complica. El colegio se ha dividido en grupos burbuja, en función de las características y necesidades de cada alumno; de entre dos y ocho personas. Se intenta que los profesores siempre estén con su grupo, pero el entramado del centro a veces impide que esta separación sea tal. “Es un poco triste. Los alumnos se saludan por la mano con los pasillos, de lejos”, cuenta.

Para muchos, el colegio es su lugar de socialización y gran parte de ella se ha perdido. Arrastran además un gran lastre: las mascarillas. Aunque podría estar exento todo el alumnado, solo hay tres que no la llevan por razones de salud. El problema no es ese, sino la pérdida de muecas y gestos al tapar la mitad de la cara; a los estudiantes, a veces, les cuesta identificar los sentimientos y emociones que tiene su interlocutor. La solución, que combinase seguridad y gestualidad, sería una mascarilla transparente que aún no están homologadas. “Eso nos facilitaría mucho el trabajo. En el San Cristóbal las utilizamos lo mínimo posible y con otras medidas de protección, para ejercicios muy concretos”, explica el director, enseñando uno de los ejemplares que usan. Es blanco, de tela homologada y costuras verdes y tiene en el medio un rectángulo transparente en el lugar de la boca.

Los recreos también se han dividido: ahora hay tres turnos; uno por cada grupo de edad. Y aunque se pierde socialización, facilita mucho el funcionamiento del centro: “Al ser menos, se registra menor número de incidencias”. Lo mismo ocurre con los horarios diferenciados de las entradas y salidas: facilita que el alumno se ubique antes en su grupo y se evita el descontrol de llegar o irse todos a la vez.

“Hay cosas que han llegado para quedarse, pero aún no nos lo hemos planteado”, señala Rubén tras la mampara de su despacho. De fondo, un dibujo de dos manos de pintura colgadas en el corcho y sobres cerrados con mascarillas en su interior y con una fecha escrita: la de utilización.

En el San Cristóbal, por desgracia, ya han demostrado que la forma de organización es efectiva. Tuvieron un caso de coronavirus en uno de los grupos burbuja y rápidamente activaron el protocolo. Cinco alumnos aislados y tres profesionales. Tres contagios en total. Y no se propagó más. Los materiales con los que trabajaban, que antes eran compartidos, ahora se destinan para cada reducida clase y los que no tienen otro destino que un uso común, se desinfectan continuamente. Fueron retirados muchos de ellos, porque no se podía mantener una limpieza tan estricta, con las carencias que eso conlleva.

El centro también se apoya en las nuevas tecnologías para las clases online. Fue una experiencia que probaron durante el confinamiento, con poca efectividad porque la mayor parte de los estudiantes no podían mantener la atención. “Por la naturaleza de su educación, es muy complejo crear un universo, como el San Cristóbal, online. Los alumnos aprenden interaccionando: con el entorno, con los compañeros y con los profesores”, cuenta el director. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el 40 por ciento de los chavales tienen, además de la discapacidad psíquico sensorial, trastorno de espectro autista.

Con el online se pierden fuentes de aprendizaje porque se pierde el contacto. Sus estadísticas de la primera ola es que solo el treinta por ciento pudo seguir las lecciones con cierta asiduidad. Y aunque preparaban pasatiempos y otros juegos, y mantenían comunicación constante con las familias, no se parecía a la experiencia en el centro. Se rompieron las rutinas de hacía años y muchos cayeron en pérdida y regresión. La distancia social se hace incluso más compleja con los estudiantes con discapacidad. Los obstáculos para ellos no tienen solo que ver con el virus, sino también con la integración; aquellos que pueden llegar a desarrollar una capacidad laboral óptima solo pueden entrar en el mercado de empleo a través de asociaciones y en muchas ocasiones, no se les facilita la adaptación a los puestos; las barreras psíquico sensoriales también se convierten en sociales.

“Muchas familias ya tenían antes de la pandemia un contacto social muy reducido, por su forma de vida”, señala el director. Ir a cenar fuera, por ejemplo, podía ser un mundo para unos padres cuyo hijo tiene una discapacidad muy alta. Eso juega a favor del centro: circulo más estrecho, menos posibilidades de contagio. Y el miedo al virus está presente a medias. Por un lado, hay alumnos que tienen deficiencias respiratorias y forman parte de la población de riesgo muy alto e incluso hay una estudiante que no asiste a clase por prescripción médica. Pero por el otro, en el San Cristóbal ya estaban entrenados en la coordinación extrema, en la enseñanza sensorial y tenían mucho cuidado con el contagio de otras enfermedades. Han invertido en carteles, lavabos, geles hidroalcohólicos, cubiertas para la ropa… pero las dinámicas y la forma de aprender venían de mucho antes.