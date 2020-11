“Están preparando el desguace de Alu Ibérica”, advierte el comité

“Están preparando el desguace de Alu Ibérica, sobre todo de las series electrolíticas. Hemos visto en la fábrica a representantes de empresas que se dedican a achatarrar edificios, pero no sólo eso. Han cargado un barco con el material necesario que teníamos para poder hacer aluminio puro. Y van y dicen que no es rentable fabricar primario en Europa. No lo es porque no hacen los números necesarios, pero, sobre todo, porque no saben cómo hacerlos”. De esta manera respondió ayer José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés, a las palabras que pronunció esta semana Alexandra Camacho, la directora ejecutiva de la empresa adquirida por la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo este pasado mes de abril: “Producir aluminio primario ya no es rentable en Europa”, había dicho.