Un servicio pionero para mamás: “Ser matrona es más que estar en el parto”

Sandra Fernández Fariña es matrona y llevaba ya tiempo dándole forma en la cabeza a un proyecto que ahora es una realidad: acaba de abrir el centro Wellness en González Abarca, un espacio dedicado al embarazo, el parto y el posparto, así como al cuidado de la mujer desde el punto de vista de una matrona.

“Con mi experiencia y conocimientos, y tras más de 150 partos atendidos, comencé a impartir talleres a mamás, futuras mamás, papás y mujeres que necesitan la imagen de una matrona en algún aspecto de su vida. El parto es un momento maravilloso e inolvidable, pero nuestra figura no solo está ahí”, explica esta profesional, que también se centra, por poner solo unos ejemplos, en el cuidado del suelo pélvico, la crianza, la lactancia, los primeros auxilios... Ofrece también servicios complementarios en colaboración con fisioterapeutas, nutricionistas o psicólogos.

“Este proyecto comenzó a gestarse hace años. Me di cuenta de que si hubiera una especialización dentro de la especialización me metería de cabeza”, dice la matrona, quien confiesa que, si bien la situación actual no es la mejor para despegar con un proyecto empresarial, sí es su mejor momento en el ámbito personal.

Pese a estar en los inicios, Fernández Fariña ya ha recibido a sus primeros clientes. Eso sí, su trabajo no quita para que las mujeres embarazadas sigan adelante con sus controles rutinarios con las matronas del área sanitaria avilesina, “que son excelentes”, tanto en los centros de salud como en el hospital.

La profesional Fernández Fariña, que estudió Enfermería en la Universidad de Granada y preparó luego el EIR (título de enfermera especialista) para poder ejercer como matrona, destaca que las competencias de las matronas no se circunscriben exclusivamente al embarazo, parto y posparto. Y recomienda a las mujeres de cualquier edad prestarse atención: “El cuerpo es muy agradecido cuando se es constante y es guapo por el mero hecho de que es un cuerpo sano”, subraya la joven, que además de formación cuenta con el mejor respaldo posible, el de su hija.