Las aldeanas, bajo la lluvia, a la espera de volver a Hermanos Orbón

No hubo soportales para proteger de la lluvia a las zabarceras. El cambio de ubicación, tras el plebiscito del mercado que se celebró hace tres semanas aún no ha llegado y ayer, las únicas que podían permanecer en la plaza por ser un bien de primera necesidad – ya que el BOPA no permite el habitual mercadillo – se atecharon bajo sus paraguas y tenderetes como pudieron.