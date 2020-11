Las inversiones sostenibles, a la espera de nuevos cambios normativos

La aprobación de las inversiones sostenibles con cargo a los ahorros municipales, que precisan del visto bueno de la Corporación para continuar con su tramitación, se encuentra a la espera de nuevos cambios normativos. Los últimos suprimen el techo de gasto en 2020 y 2021, pero no está asegurado que esta ventaja se amplíe a 2022. La Federación Española de Municipios y Provincias se encuentra en plenas gestiones para que se contemple que esas inversiones se pueden seguir ejecutando en el ejercicio 2022. “Si con la normativa actual las aprobamos tal cual, estaríamos obligados a que esas actuaciones tengan que estar rematadas a finales de 2021 para que no computen para el techo de gasto de 2022”, argumentan desde el gobierno avilesino. De ahí que aún no se haya convocado el Pleno extraordinario que estaba previsto celebrar para aprobar estas inversiones, que suman 2,69 millones de euros.