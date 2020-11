“Salvar la hostelería es salvar Avilés”

La protesta de los hosteleros avilesinos –juntos en una plataforma llamada “SOS Hostelería Avilés”– contó con el apoyo de los taxistas, de los proveedores de servicios, de los distribuidores de bebidas, de pan, de congelados... Todos ellos se citaron a primera hora de la mañana en el pabellón de La Magdalena para partir en caravana reivindicativa en dirección al Parche. Más de medio centenar de coches, furgonetas y un camión recibieron aplausos de los hosteleros que habían salido a su encuentro: en Versalles, en el Carbayedo, en Las Meanas... Y, a partir de ahí, llegó la concentración a la plaza de España y llegaron los golpes a las bandejas con las pinzas de coger pinchos, con cucharas, con baquetas. “Dónde está, no se ve, la alcaldesa de Avilés”. Mariví Monteserín estaba en el Ayuntamiento. Reunida “con un grupo de comerciantes y hosteleros”. Y también con representantes de la Cámara y de la Unión de Comerciantes. No estaba ninguno de los portavoces de “SOS Hostelería de Avilés”. El gobierno dice que no se celebró la reunión con los manifestantes porque los concejales representantes de área tuvieron que participar en una comisión de Hacienda y que cuando esta hubo terminado, la manifestación se había disuelto. “No había nadie”.

Los hosteleros replican que hubo tiempo para el encuentro: “Estuvimos esperando dos horas, desde las 10.30 horas. No podíamos seguir concentrados. No nos lo permitía Delegación de Gobierno”, señaló uno de los portavoces. El caso es que hoy mismo (a las 11.00 horas) está prevista la segunda vuelta.

“Estamos abiertos a ayudar de la manera que sea más eficaz para los sectores. Estamos hablando del comercio, de los autónomos, de los restauradores, de la hostelería y del taxi”, explicó ayer Mariví Monteserín al término de una reunión a la que asistió y en la que estuvieron representantes de la Cámara de Comercio y de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). “Podemos tener ayudas directas, pero también podemos hacer una gran campaña para mentalizar a los avilesinos de que en esto o nos salvamos todos o no se salva nadie y de que en esta ciudad pueden tener todo aquello que necesiten a pie de portal, a pie de casa para ellos mismos o para hacer regalos en Navidad”, añadió Monteserín en una comparencia ante los periodistas. “Porque el comercio, esté abierto o esté cerrado, está a disposición de todos los avilesinos para resolver la necesidad de compra que se pueda tener. Este es el mensaje clarísimo de la reunión que hemos tenido”, resumió la regidora. “También hablamos de incentivos como los bonos. Para poder contribuir a esa compra en los establecimientos de Avilés”, apostilló a continuación.

Exención de tasas. Las reivindicaciones de los hosteleros concentrados a la puerta del Ayuntamiento eran de otro cariz:_condonación de impuestos y tasas. La Alcaldesa, a este respecto, señaló:_“La concejala de Hacienda ya ha estado haciendo gestiones con Intervención para que, mientras estén parados, no vamos a cobrar el impuesto de terrazas. Esto afecta sólo a sólo un sector de los que han estado aquí. Hay que tener la mirada puesta en todos ellos. También en el pequeño comercio y en el taxi”, advirtió Monteserín. “Los hosteleros deben tener claro que, mientras dure esto, hay tasas que no les vamos a cobrar”, añadió la Alcaldesa. “Ellos abren e ingresan dinero: entran a formar parte del sistema general”, explicó. “Hoy se han puesto sobre la mesa propuestas. Vamos a ver cómo les damos vida. Sí es muy importante la unidad, es decir, no es el momento de que uno tenga el protagonismo porque monte la manifestación o porque grite más alto”, advirtió.

Por otra parte, la Policía Local de Avilés interpuso 405 denuncias desde el comienzo del cierre perimetral, que entró en vigor el pasado 23 de octubre y sigue vigente, al menos, hasta el próximo día 18.

Vigilancia policial del cierre perimetral. Desde el inicio del último estado de alarma, la Policía Local realiza diariamente seis puntos de control diarios que coinciden con los tres turnos de trabajo de sus efectivos. La tarea de vigilancia se lleva a cabo en coordinación con la Policía Nacional y la Policía Local de Castrillón. En total, durante estas dos semanas, los agentes realizaron 3.189 identificaciones en la vía pública. La mayoría de actuaciones están relacionadas con el incumplimiento del toque de queda (192) y el no uso de la mascarilla (121).

Únicamente dos establecimientos de hostelería fueron denunciados por no respetar el horario (antes de que se produjese la orden de cierre del sector) y los agentes levantaron cuatro actas de denuncias por fiestas en domicilios. También hubo dieciocho apercibimientos por beber en la vía pública y quince por fumar en la calle sin mantener la distancia.

El pasado fin de semana, concretamente el sábado, los agentes castrillonenses denunciaron a tres avilesinos que intentaban entrar en el perímetro de Avilés que no deberían haber abandonado. Uno pasó a Castrillón a hacer deporte, según señaló el concejal de Interior de Castrillón, Javier González. Las tres denuncias se produjeron en horario diurno. “Los controles de entrada o salida de Castrillón solemos instalarlos en Raíces Nuevo y en Coto Carcedo”, especificó.